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15:39, 17 августа 2023Ценности

Лисовец посоветовал россиянам одеваться в секонд-хендах

Стилист Владислав Лисовец посоветовал россиянам одеваться в секонд-хендах

Фото: Unsplash

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец посоветовал россиянам одеваться в секонд-хендах. Его комментарий публикует «Радио 1».

Эксперт заявил, что в комиссионных магазинах можно найти недорогие предметы гардероба оригинального фасона и уникальные винтажные вещи, которые помогут создать необычные стильные образы. «Я сам люблю секонд-хенды и рекомендую всем. В секонд-хенде можно найти отличные джинсы, какую-то кожаную куртку с интересным кроем, которую уже не производят», — отметил он.

В то же время, по мнению собеседника издания, многие соотечественники не готовы выделяться и экспериментировать с нарядами и стремятся одеваться одинаково.

Ранее Лисовец раскритиковал внешность россиянок из-за перекачанных губ. По словам эксперта, многие соотечественницы корректируют внешность до неестественного состояния. При этом он отметил, что данные эстетические преобразования являются неактуальными.

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    Алина Гостева
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