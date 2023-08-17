Стилист Владислав Лисовец посоветовал россиянам одеваться в секонд-хендах

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец посоветовал россиянам одеваться в секонд-хендах. Его комментарий публикует «Радио 1».

Эксперт заявил, что в комиссионных магазинах можно найти недорогие предметы гардероба оригинального фасона и уникальные винтажные вещи, которые помогут создать необычные стильные образы. «Я сам люблю секонд-хенды и рекомендую всем. В секонд-хенде можно найти отличные джинсы, какую-то кожаную куртку с интересным кроем, которую уже не производят», — отметил он.

В то же время, по мнению собеседника издания, многие соотечественники не готовы выделяться и экспериментировать с нарядами и стремятся одеваться одинаково.

Ранее Лисовец раскритиковал внешность россиянок из-за перекачанных губ. По словам эксперта, многие соотечественницы корректируют внешность до неестественного состояния. При этом он отметил, что данные эстетические преобразования являются неактуальными.