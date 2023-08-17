Мужчина рассказал о процветании благодаря человеческому черепу и черному мылу

В Нигерии задержали мужчину, который ради процветания принимал ванну с черепом

В нигерийском городе Ондо задержан мужчина, который хранил в квартире человеческий череп. Об этом сообщает нигерийское издание Daily Post.

26-летний владелец бутика и фотостудии Франклин Акиносуюи утверждает, что череп требовался для магического ритуала, которым он надеялся спасти свой угасающий бизнес. «В прошлом году мой дядя отвел меня к травнику. Я рассказал ему о своих деловых проблемах, и он предложил сделать мне настойку за 200 тысяч найр (26,4 тысячи рублей), — рассказал бизнесмен. — Когда все было готово, он сказал, что каждый четверг в час ночи мне нужно принимать ванну с черепом». Правила ритуала требовали, что при этом он натирал череп черным мылом.

И череп, и другие магические предметы Акиносуюи приобрел у травника в штате Осун. По его словам, он использовал их всего месяц и уже понял, что ритуал не принес ему процветания. Он планировал избавиться от черепа, позвонить травнику и потребовать деньги обратно.

В полиции сообщили, что также задержали мужчину, который передал череп подозреваемому. Кроме него, был арестован его подельник, который помогал приобрести череп. Еще двое подозреваемых, связанных с делом, пока остаются на свободе.

Ранее сообщалось, что житель американского города Сидар-Сити, штат Юта, был задержан и стал фигурантом уголовного дела после того, как полиция нашла на его книжной полке человеческий череп. Сосед мужчины по комнате рассказал, что американец называет череп «Алексия» и разговаривает с ним, обращаясь по имени.

