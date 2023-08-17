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19:42, 17 августа 2023Наука и техника

Apple сократит производство iPhone

9to5Mac: производство iPhone 15 сократят из-за низкого спроса

Фото: Mike Segar / Reuters

Компания Apple выпустит меньше смартфонов серии iPhone 15, чем аппаратов iPhone 14. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты портала сослались на отчет аналитика Haitong Intl Tech Research Джеффа Пу, который заявил, что до конца года американский IT-гигант выпустит 77 миллионов единиц устройств iPhone 15. Ранее в Apple планировали поставить не менее 83 миллионов экземпляров. Таким образом, корпорация будет вынуждена сократить производство смартфонов.

Пу отметил, что компания сократит выпуск девайсов из-за сниженного спроса — в том числе потому, что аппараты iPhone 15 Pro и 15 Pro Max окажутся дороже, чем премиальные устройства 2022 года выпуска. Это связано с использованием новых процессоров, камеры и прочих дорогих компонентов.

Также в Apple опасаются, что компании не хватит компонентов от поставщиков. Ожидается, что в дефиците окажутся сенсоры Sony, рамки из титана и новые передние панели. «Сокращение плана поставок перед запуском серии не является положительным сигналом», — подытожил специалист.

В середине июля журналисты издания MacRumors перечислили основные особенности будущих флагманских смартфонов Apple. Премиальные девайсы должны будут получать порт USB-C, титановую рамку, процессор A17 Bionic, созданный по трехнанометровому техпроцессу.

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    Андрей Ставицкий
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