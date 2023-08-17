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20:04, 17 августа 2023Из жизни

Дайверы потерялись во время погружения и провели 12 часов среди акул

Washington Post: в США дайверы потерялись в океане и провели среди акул 12 часов

Фото: Li Yang / Unsplash

В США спасли дайверов, которые потерялись во время подводной охоты и провели 12 часов в океане. Об этом сообщает Washington Post.

Бена Уиггинса, Дэниела Уильямса, Люка Лоджа и Эвана Уильямса обнаружил вертолет береговой охраны в понедельник, 14 августа, в 74 километрах от песчаной косы Кейп-Фир в штате Южная Каролина.

Как выяснилось, во время погружения дайверов унесло примерно на 160 метров от судна. Когда они всплыли на поверхность, их начало уносить еще дальше от судна. Они пытались подать сигнал с помощью стробоскопа пролетающим самолетам, но безуспешно. В итоге им пришлось провести в океане более 12 часов. В какой-то момент рядом с ними появилась акула, которая проплыла рядом с ногой 16-летнего Эвана Уильямса.

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Вертолет береговой охраны обнаружил мужчин около часа ночи в понедельник и поднял на борт. Все четверо сильно обгорели на солнце и были обезвожены, но в остальном не пострадали.

«Меня не должно было быть здесь. Шансы на спасение были мизерными. Каждое мое слово сейчас, вообще все вокруг — настоящий подарок», — заявил после спасения Бен Уиггинс.

Ранее сообщалось, что австралийский моряк два месяца дрейфовал в Тихом океане со своей собакой. Его яхта попала в шторм и лишилась всей электроники.

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    Никита Савин
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