Швейцария захотела укрепить сотрудничество с НАТО на фоне конфликта на Украине

Швейцария намерена укрепить оборонный потенциал и сотрудничество с НАТО

Швейцария намерена укрепить сотрудничество с НАТО и усилить оборонный потенциал своей армии на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте швейцарского правительства.

«Чтобы наилучшим образом выполнить свою основную миссию, заключающуюся в защите Швейцарии и ее населения, завтра, как и сегодня, армия должна укрепить свою обороноспособность на всех участках операций», — отметили в кабмине.

Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что сближение Берна с НАТО угрожает отношениям с Москвой, которые традиционно были хорошими. Дипломат напомнил, что Москва с XIX века поддерживает становление суверенитета конфедерации и стала одним из гарантов ее нейтралитета.