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19:29, 17 августа 2023Мир

Швейцария увеличит расходы на армию

Bloomberg: командующий ВС Швейцари Зюссли заявил об увеличении расходов на армию

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Берн намерен увеличить расходы на армию в связи с ситуацией на Украине. С таким заявлением выступил командующий Вооруженными силами (ВС) Швейцарии Томас Зюссли, его цитирует агентство Bloomberg.

«Швейцария переориентирует свою армию на национальную оборону», — подчеркнул военный. По его словам, власти планируют до 2030 года инвестировать в армию до 50 миллиардов франков (57 миллиардов долларов).

Как отметил Зюссли, запас боеприпасов в арсеналах швейцарской армии способен лишь обеспечить обучение военнослужащих и курсантов, но в случае нападения на страну его будет недостаточно.

Ранее правительство Швейцарии заявило о необходимости укрепления сотрудничества с НАТО и усиления оборонного потенциала своей армии на фоне конфликта на Украине.

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    Глеб Бажуткин
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