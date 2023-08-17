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20:42, 17 августа 2023Силовые структуры

В отношении главы медсанчасти МВД по Татарстану возбудили уголовное дело

Глава медсанчасти МВД по Татарстану стал фигурантом дела о превышении полномочий

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Республике Татарстан начальник медсанчасти МВД по республике Ренат Фатыхов стал фигурантом дела о превышении полномочий. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным газеты, с начала 2021 года по май 2022 года из войсковой части вывозили солдат-срочников в госпиталь МВД по Татарстану. Однако вместо лечения военные должны были заниматься хозяйственными работами. Руководил учреждением Фахытов.

Пока мужчину допросили в качестве подозреваемого и отпустили.

Ранее стало известно, что главу отдела миграции МВД российского региона заподозрили в незаконной миграции.

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    Екатерина Власова
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