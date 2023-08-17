Врач назвала важное действие на первом свидании

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева посоветовала молодым людям на первом свидании делать экспресс-тесты на половые инфекции. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она назвала это действие важным. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

По словам Малышевой, если при первой встрече возможна интимная близость, то к ней необходимо подготовиться. «Возьмите с собой, кроме презерватива, экспресс-тест. Экспресс-тест есть на СПИД и на все другие половые инфекции. На СПИД это тест по слюне, на другие, как правило, по крови», — объяснила она.

Врач добавила, что результат такой диагностики можно получить в течение пяти минут. «Вы друг про друга знаете хотя бы, угрожает ваш быстрый секс вам же или нет. Это очень серьезно», — заявила терапевт.

Ранее Малышева предупредила россиян, что язвочки на теле, не вызывающие болевых ощущений, могут быть признаком сифилиса. При заболевании образования часто появляются во рту и в области половых органов.