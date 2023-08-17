Турция предупредила РФ о риске роста напряженности в Черном море из-за досмотров

Турция предупредила Россию о риске роста напряженности в Черном море в случае, если российские военные вновь допустят ситуацию, подобную досмотру сухогруза Sukru Okan. Об этом заявили в Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив», — заявили там. В то же время там обратили внимание на то, что что Sukru Okan не ходит под турецким флагом, хотя его владельцем является турок.

В центре отметили, что именно флаг судна является определяющим с точки зрения международного права. Там также уточнили, что проверка сухогруза произошла «не во внутренних водах Турции, а в международных».

В воскресенье в 60 километрах от северо-западного побережья Турции, в международных водах недалеко от Стамбула, вооруженные морские пехотинцы России с помощью вертолета совершили высадку на турецкое судно. Капитан сухогруза не отреагировал на требование остановиться для осмотра, поэтому «Василию Быкову» пришлось открыть по судну предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. После осмотра судно продолжило свой путь в порт.