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00:46, 17 августа 2023Мир

Брат осужденного в России Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу

Брат Уилана заявил об откровенном разговоре Блинкена с американцем
Пол Уилан

Пол Уилан. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен звонил отбывающему в РФ многолетний срок за шпионаж Полу Уилану. Информацию подтвердил брат американца Дэвид Уилан, пишет РИА Новости.

По его словам, у брата вероятно состоялся «откровенный разговор» с госсекретарем. «Я был в курсе, что звонок имеет место. Я не знаю ничего, кроме того, что у Пола, видимо, состоялся откровенный разговор с госсекретарем Блинкеном», — отметил он.

При этом еще один источник отметил, что Блинкен звонил в мордовскую колонию, где сидит Пол Уилан.

Ранее стало известно, что во время беседы Блинкен призвал Уилана сохранять веру и заверил его в том, что американские власти прилагают все возможные усилия для его возвращения на родину.

Пол Уилан осужден в России за шпионаж в 2018 году и продолжает отбывать наказание в мордовской колонии.

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    Марина Совина
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