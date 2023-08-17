Брат осужденного в России Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу

Брат Уилана заявил об откровенном разговоре Блинкена с американцем

Госсекретарь США Энтони Блинкен звонил отбывающему в РФ многолетний срок за шпионаж Полу Уилану. Информацию подтвердил брат американца Дэвид Уилан, пишет РИА Новости.

По его словам, у брата вероятно состоялся «откровенный разговор» с госсекретарем. «Я был в курсе, что звонок имеет место. Я не знаю ничего, кроме того, что у Пола, видимо, состоялся откровенный разговор с госсекретарем Блинкеном», — отметил он.

При этом еще один источник отметил, что Блинкен звонил в мордовскую колонию, где сидит Пол Уилан.

Ранее стало известно, что во время беседы Блинкен призвал Уилана сохранять веру и заверил его в том, что американские власти прилагают все возможные усилия для его возвращения на родину.

Пол Уилан осужден в России за шпионаж в 2018 году и продолжает отбывать наказание в мордовской колонии.