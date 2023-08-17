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13:26, 17 августа 2023Россия

Российские войска улучшили положение на одном из направлений

Минобороны России отчиталось об улучшении положения на донецком направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска при помощи наступательных действий улучшили положение войск по переднему краю на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю», — пояснили в министерстве.

Помимо того, подразделения южной группировки российских войск вместе с авиацией и артиллерией за сутки отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка.

За сутки на данном направлении противник потерял до 310 бойцов, один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу Д-20.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на территории Донецкой народной республики (ДНР) украинский штурмовик Су-25. Уточняется, что самолет противника был уничтожен в районе населенного пункта Новотроицкое.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Никита Абрамов
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