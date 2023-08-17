Российские войска улучшили положение на одном из направлений

Минобороны России отчиталось об улучшении положения на донецком направлении

Российские войска при помощи наступательных действий улучшили положение войск по переднему краю на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю», — пояснили в министерстве.

Помимо того, подразделения южной группировки российских войск вместе с авиацией и артиллерией за сутки отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка.

За сутки на данном направлении противник потерял до 310 бойцов, один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу Д-20.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на территории Донецкой народной республики (ДНР) украинский штурмовик Су-25. Уточняется, что самолет противника был уничтожен в районе населенного пункта Новотроицкое.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.