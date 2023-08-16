Российские средства ПВО сбили под Донецком украинский штурмовик Су-25

Минобороны России заявило о сбитом средствами ПВО под Донецком украинском Су-25

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на территории Донецкой народной республики (ДНР) украинский штурмовик Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что самолет противника был уничтожен в районе населенного пункта Новотроицкое.

Конашенков добавил, что за минувшие сутки система ПВО перехватила четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и два снаряда системы «Ураган». Кроме того, сбиты 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Таволжанке и Токаревке Харьковской области, Северодонецке, Лисичанске и Сватове Луганской народной республики (ЛНР), а также в районе Спорного, Волновахи, Горловки и Макеевки ДНР.

31 июля Минобороны сообщало о сбитом Су-25 ВСУ в районе Николаевки под Донецком. Кроме того, 11 июля два украинских штурмовика были уничтожены средствами ПВО в районе Садового и Тягинки Херсонской области.