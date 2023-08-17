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06:41, 17 августа 2023Ценности

Названо число оставшихся в России магазинов Uniqlo

Глава СТЦ Шакиров заявил о 10 оставшихся в России магазинов Uniqlo

Фото: Issei Kato / Reuters

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал, какое число магазинов осталось у японского бренда Uniqlo в России. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Шакиров заявил о 10 оставшихся в России магазинов Uniqlo и подчеркнул, что на данный момент все из них закрыты. Несмотря на поступающую оплату, арендодатели больше не готовы ждать и хотят сдать помещения отечественным и турецким брендам.

«До марта 2022 года на территории РФ работали 50 магазинов Uniqlo... На январь 2023 года их осталось 27, и все они были
закрыты. Сейчас, по нашим данным, осталось около 10 магазинов», — напомнил глава СТЦ.

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    Марина Совина
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