Названо число оставшихся в России магазинов Uniqlo

Глава СТЦ Шакиров заявил о 10 оставшихся в России магазинов Uniqlo

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал, какое число магазинов осталось у японского бренда Uniqlo в России. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Шакиров заявил о 10 оставшихся в России магазинов Uniqlo и подчеркнул, что на данный момент все из них закрыты. Несмотря на поступающую оплату, арендодатели больше не готовы ждать и хотят сдать помещения отечественным и турецким брендам.

«До марта 2022 года на территории РФ работали 50 магазинов Uniqlo... На январь 2023 года их осталось 27, и все они были

закрыты. Сейчас, по нашим данным, осталось около 10 магазинов», — напомнил глава СТЦ.