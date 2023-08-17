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19:27, 17 августа 2023Мир

Пентагон сформирует группу для оценки опасности российского биооружия

Bloomberg: Пентагон сформирует совет для реагирования на российские биоугрозы

Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Пентагон сформирует группу для оценки опасности российского биооружия и реагирования на биологические угрозы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министерство обороны США опубликовало «Обзор состояния биозащиты», где анализируется готовность США к возможным биологическим угрозам. Среди основных вызовов перечислены российское биооружие, аварии в биолабораториях, опасные вирусы и неконтролируемое использование искусственного интеллекта.

На основании отчета будет сформирован совет по биозащите, который будет консультировать главу Пентагона.

Одной из основных причин формирования совета называются последствия пандемии COVID-19. Бывший советник Пентагона, специалист в области биологических угроз Хайме Ясиф назвал «разочаровывающими» неготовность США к пандемии и недостаток финансирования в области биоугроз.

Ранее один из кандидатов на выборах президента США в 2024 году и член Демократической партии США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американские лаборатории на Украине были созданы ради изучения и создания новых видов биооружия.

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    Максим Габриелян
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