Больше половины россиян сочли свою страну лучшей в мире

ВЦИОМ: 57 процентов граждан считают Россию лучшей страной в мире

Больше половины россиян считают свою страну лучшей в мире. Такое мнение выразили 57 процентов респондентов во время опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные опубликованы на сайте центра.

«Россия лучше других стран – с этим утверждением сегодня согласны шесть из десяти россиян (57 процентов), за пять лет показатель вырос на 5 п.п. (2018 г. - 52 процента)», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что из считающих Россию лучшей страной в мире 59 процентов женщин против 53 процентов мужчин. Помимо того, 55 процентов опрошенных считают, что патриоты всегда должны поддерживать Россию, даже в случае если она не права.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что почти 77 процентов россиян (76,8 процента опрошенных граждан) доверяют президенту Владимиру Путину. Кроме того, по данным опроса, 73,2 процента россиян одобряют деятельность президента. ВЦИОМ отмечает, что уровень одобрения за неделю снизился на 1,2 процентных пункта.