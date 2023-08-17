Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:02, 17 августа 2023Силовые структуры

ФСБ возбудила дело против уехавшего из страны россиянина с доступом к гостайне

ФСБ возбудила дело против уехавшего из РФ волгоградца с доступом к гостайне

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ФСБ возбудила уголовное дело против уехавшего из России 33-летнего жителя Волгограда, имеющего доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчина работал на волгоградском предприятии и имел допуск к данным с грифом «совершенно секретно». У него был запрет на выезд из страны до июня 2024 года, но он нарушил временное ограничение и покинул Россию.

Расследование против него ведется по статье 283.2 УК РФ («Нарушение требований по защите государственной тайны»). В настоящее время спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении россиянина.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о смене дислокации важного вооружения ВСУ

    В российском городе поймали бомжа за угон полицейской машины с парковки МВД

    Врач предупредил четыре группы россиян о повышенном риске развития одной болезни

    Лера Кудрявцева высмеяла внесшего ее в список безвкусно одетых звезд Рогова

    Корейский автопроизводитель начал вывод офиса из России

    США и Бразилия захотели организовать встречу президентов в сентябре

    Дальний Восток призвали готовиться к более мощным тайфунам

    Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

    В России показали дрон-бомбардировщик «Гранат-ПГ»

    Россиянин незаконно добыл три косули и пошел под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости