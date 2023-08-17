ФСБ возбудила дело против уехавшего из страны россиянина с доступом к гостайне

ФСБ возбудила дело против уехавшего из РФ волгоградца с доступом к гостайне

ФСБ возбудила уголовное дело против уехавшего из России 33-летнего жителя Волгограда, имеющего доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчина работал на волгоградском предприятии и имел допуск к данным с грифом «совершенно секретно». У него был запрет на выезд из страны до июня 2024 года, но он нарушил временное ограничение и покинул Россию.

Расследование против него ведется по статье 283.2 УК РФ («Нарушение требований по защите государственной тайны»). В настоящее время спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении россиянина.