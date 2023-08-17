Экс-сотрудник Госдепа Хох заявил, что ВСУ готовились воевать только пару недель

Военная подготовка Вооруженных сил Украины (ВСУ) не была рассчитана на такой долгий срок, заявил бывший сотрудник Госдепа, капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох. Интервью с ним доступно на YouTube.

«Полагаю, никто не готовил украинцев должным образом. Все ожидали, что ВСУ придется противостоять российской армии только пару недель», — сказал он.

По его словам, контрнаступление ВСУ с самого начала было обречено на провал, поскольку размеры армий Украины и России несравнимы. Кроме того, российская армия на протяжении шести месяцев рыла окопы и готовила линию обороны.

Хох также отметил, что Кремль подготовился к возможным атакам украинских войск. При этом ВСУ не располагали необходимым вооружением для запланированного продвижения, что упразднило шансы на успех, подчеркнул он.

Ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена по поводу попытки контрнаступления ВСУ. Вероятнее всего, что Киев провалит контрнаступление, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.