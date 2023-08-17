Реклама российского магазина с «рожающей» обувь женщиной вызвала споры в сети

Магазин обуви Italica из Якутии снял рекламу с «рожающей» сапог женщиной и вызвал споры в сети. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) торгового предприятия.

По сюжету видео беременная клиентка с мужем посещает магазин под песню исполнительницы Татьяны Булановой «Мой ненаглядный». Во время визита у нее начинаются схватки, в результате чего на свет якобы появляется сапог. В заключение супруги танцуют в помещении вместе с персоналом.

Пользователи сети оценили ролик в комментариях. «Увольте своего эсэмэмщика ради бога», «Лучший идейный эсэмэмщик», «Шедевр за шедевром. Вроде бы взрослые люди», «Это настолько плохо, что даже хорошо», «Что за кринж...», «Премию вашему эсэмэмщику — это очень круто!», «Гениальный маркетинг», — заявили зрители.

В октябре 2022 года реклама колготок китайского бренда Shein вызвала недоумение в сети из-за параметров манекенщицы. Полная девушка позировала в нижнем белье и колготках, в которые в районе бедра была помещена объемная бутылка для кулера.