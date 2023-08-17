Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:18, 17 августа 2023Ценности

Реклама российского магазина с «рожающей» обувь женщиной вызвала споры в сети

Кадр: @italica_ykt

Магазин обуви Italica из Якутии снял рекламу с «рожающей» сапог женщиной и вызвал споры в сети. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) торгового предприятия.

По сюжету видео беременная клиентка с мужем посещает магазин под песню исполнительницы Татьяны Булановой «Мой ненаглядный». Во время визита у нее начинаются схватки, в результате чего на свет якобы появляется сапог. В заключение супруги танцуют в помещении вместе с персоналом.

Пользователи сети оценили ролик в комментариях. «Увольте своего эсэмэмщика ради бога», «Лучший идейный эсэмэмщик», «Шедевр за шедевром. Вроде бы взрослые люди», «Это настолько плохо, что даже хорошо», «Что за кринж...», «Премию вашему эсэмэмщику — это очень круто!», «Гениальный маркетинг», — заявили зрители.

В октябре 2022 года реклама колготок китайского бренда Shein вызвала недоумение в сети из-за параметров манекенщицы. Полная девушка позировала в нижнем белье и колготках, в которые в районе бедра была помещена объемная бутылка для кулера.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости

    «Тикток-принцессу» сватают наследнику датского престола. Почему ее матери грозила тюрьма и откуда у нее русские корни

    Второй сотрудник движения «Голос» попал под следствие

    Ирина Дубцова начала распродавать свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей

    На Украине вновь высказались об участии России в Олимпийских играх-2024

    Россияне купили тур на Бали за 1,4 миллиона рублей и оказались на улице

    Раскрыт мотив избиения мальчика тренером по боксу в Подмосковье

    Российские войска нанесли ракетный удар по эшелону ВСУ с боеприпасами

    Минобороны заявило о поражении двух пунктов управления беспилотниками ВСУ

    Предсказано появление новой камеры в iPhone

    Избивший 12-летнего подростка россиянин рассказал подробности конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости