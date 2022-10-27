Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:58, 27 октября 2022Ценности

Реклама с бутылкой для кулера в колготках модели вызвала недоумение в сети

Реклама колготок бренда Shein вызвала недоумение в сети из-за параметров манекенщицы

Фото: Shein

Реклама колготок китайского бренда Shein вызвала недоумение в сети из-за параметров манекенщицы. Соответствующая публикация и комментарии появились в Twitter.

Пользовательница с никнеймом @karmakarmm опубликовала скриншот каталога сайта марки. На нем позировала полная девушка в нижнем белье и колготках, в которые в районе бедра была помещена объемная бутылка для кулера. В свою очередь, юзершу возмутило, что компания не пригласила на съемку манекенщицу с подходящими параметрами. «Shein, вы не могли найти модель плюс-сайз? Что это такое?» — написала она.

При этом часть пользователей попытались объяснить позицию бренда. «Я почти уверена, что целью было показать, насколько колготки могут растягиваться, не порвавшись, а не продемонстрировать, как они будут выглядеть на модели больших размеров», «Вы могли бы рассматривать это как рекламу эластичных колготок, которые не рвутся», «Возможно, у них нет манекенщиц очень больших размеров. В Азии не так много людей с избыточным весом, как в США», «Модель уже плюс-сайз. Я считаю, что задачей было показать людям, насколько прочным и долговечным является материал», — отметили они.

В то же время другие юзеры вступили с ними в полемику. «Вместо того чтобы найти полную модель, они просто сказали: "Посмотрите, сколько ерунды мы можем поместить в эти колготки!"», «Они могли бы ее найти, если бы постарались», «Это можно было бы рассматривать как просто демонстрацию эластичности изделия, однако у них написано, что колготки для девушек плюс-сайз», «Shein, больше мы не будем покупать у вас одежду», — заявили оппоненты.

В мае сообщалось, что рекламу спортивных топов Adidas с фото женщин с обнаженной грудью запретили из-за жалоб. Отмечалось, что изначально коллажи с голыми бюстами девушек возмутили пользователей Twitter, которые увидели их в аккаунте бренда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны
Россиянку осудили на три года за похищение четырехлетней девочки
Фитнес-тренер назвала способы добиться рельефного пресса вне спортзала
Вдова поехала почтить память мужа на любимый курорт и потеряла в пути его прах
Модель с «идеальным» телом пожаловалась на ненависть завистниц в соцсетях
Германия не смогла занять денег из-за энергокризиса
Путин двумя словами описал эффект от своей фразы «мы сразу в рай, а они сдохнут»
Известная российская блогерша рассказала об излечении от серьезного расстройства
Путин заявил о временном отставании США от России по гиперзвуковому оружию
Авербух оценил победы иностранных фигуристов на турнирах без россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.