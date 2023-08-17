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00:07, 18 августа 2023Бывший СССР

На Украине подписали закон об отборе судей Конституционного суда

Зеленский подписал закон о конкурсном отборе судей Конституционного суда Украины

Фото: Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конкурсном отборе кандидатов на должность судьи Конституционного суда страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что принятие этого закона было одним из условий для вступления Украины в Евросоюз (ЕС). «Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Начало переговоров уже в этом году», — заявил Зеленский. Он подчеркнул, что данный закон гарантирует прозрачный, профессиональный и добросовестный отбор судей.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий оценил степень выполнения Украиной требований для начала переговоров о вступлении в ЕС. Он заявил, что выполнены лишь два из семи требований — по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ.

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    Марина Совина
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