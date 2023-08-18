Названо количество оставшихся в резерве ВСУ бойцов

Военный аналитик Михайлов заявил, что в резерве ВСУ осталось 50-70 тысяч солдат

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевых резервах осталось 50-70 тысяч солдат. Об этом URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«8-10 бригад у ВСУ осталось в резерве. Плюс несколько десятков тысяч человек, которые проходят курсы военной подготовки на Западе», — сказал он. Эксперт уточнил, что эти бойцы сформированы в воинские соединения, обеспечены техникой и необходимым запасом боекомплекта. Кроме этого, у украинского командования имеется мобилизационный резерв, «который всегда присутствует, когда есть мужское население».

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что два аэромобильных батальона ВСУ отказались принимать участие в наступательных действиях из-за «низкого морально-психологического состояния». «Пятьсот человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом», — отметил он.

