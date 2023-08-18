Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:45, 18 августа 2023Бывший СССР

Российские силы ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов

Глава пресс-центра группы «Восток» : ВС РФ ударили по ВСУ у пяти поселений в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силы ударили по Вооруженным силам Украины (ВСУ) у пяти населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Так, принадлежащие украинской стороне две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» были уничтожены баражирующими боеприпасами «Ланцет» в Великой Новоселке и Времевке. Кроме того, российская авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза «Октябрь», Урожайного, Старомайорского и Раздольного.

Помимо этого, средства ПВО сбили три украинских беспилотника «Валькирия», «Фурия» и «Лелека».

Также группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ у Урожайного. В ходе боевых действий украинская армия лишилась минометного расчета, а также были уничтожены две группы пехоты и поражены скопления живой силы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотника ВСУ на Москву

    Экономист высказался о будущем курсов валют

    Дэвид и Виктория Бекхэм собрались сделать ремонт на участке и разозлили соседей

    Мужчина оригинально отомстил оставляющему мусор на его участке соседу

    Сравнивших Россию с гитлеровской Германией польских политиков назвали идиотами

    Названы опасные действия при укусе змеи

    Российские силы ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов

    В Европе туристка пошла ночью пьяной на пляж и была изнасилована незнакомцем

    Единственный целый дом в уничтоженном пожаром городе на Гавайях попал на видео

    В Минобороны рассказали о подвиге разведчика под минометным огнем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости