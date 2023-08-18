Российские силы ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов

Глава пресс-центра группы «Восток» : ВС РФ ударили по ВСУ у пяти поселений в ДНР

Российские силы ударили по Вооруженным силам Украины (ВСУ) у пяти населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Так, принадлежащие украинской стороне две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» были уничтожены баражирующими боеприпасами «Ланцет» в Великой Новоселке и Времевке. Кроме того, российская авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза «Октябрь», Урожайного, Старомайорского и Раздольного.

Помимо этого, средства ПВО сбили три украинских беспилотника «Валькирия», «Фурия» и «Лелека».

Также группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ у Урожайного. В ходе боевых действий украинская армия лишилась минометного расчета, а также были уничтожены две группы пехоты и поражены скопления живой силы.

