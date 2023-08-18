Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:22, 18 августа 2023Бывший СССР

Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ у Урожайного в ДНР

МО: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ у Урожайного и уничтожили украинскую артиллерию

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные сорвали ротацию подразделений украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Он рассказал, что при поддержке артиллерии и авиации был нанесен удар по противнику в районе Урожайного. Как уточнил Чехов, в ходе боевых действий украинская армия лишилась минометного расчета, а также были уничтожены две группы пехоты и поражены скопления живой силы.

Помимо этого, добавил он, российские войска уничтожили гаубицу Д-20 в районе Времевки и артиллерийское орудие M119 в районе Нескучного.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотника ВСУ на Москву

    В Минобороны рассказали о подвиге разведчика под минометным огнем

    Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ у Урожайного в ДНР

    Психолог назвал причины неудовлетворенности сексом

    В России заметили изменение отношения США к конфликту на Украине

    «Путешественник во времени» назвал дату захвата мира искусственным интеллектом

    Аэропорт Внуково возобновил штатную работу

    Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне СВО вертолет

    В России приступили к испытаниям ударного дрона «Сюрприз»

    В районе аэропорта Внуково закрыли воздушное пространство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости