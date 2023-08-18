В России оценили экономический эффект от использования ИИ

Вице-премьер Чернышенко: экономия за счет использования ИИ достигнет 400 млрд

Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России достигнет к концу этого года 400 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии конгресса «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта» форума «Армия-2023», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что такая оценка включает в себя эффект только от снижения операционных расходов организаций за счет применения ИИ. «Я думаю, что на самом деле это скромная оценка», — сказал вице-премьер. При этом, по оценкам экспертов, к 2025 году эффект от использования технологии ИИ составит более одного триллиона рублей, отметил Чернышенко.

Он подчеркнул, что российский рынок ИИ демонстрирует стабильный рост. Если в 2021 году его объем составил 550 миллиардов рублей, то в 2022-м этот показатель вырос почти до 650 миллиардов рублей — годовой прирост достиг 18 процентов.

Ранее Business Insider со ссылкой на участников рынка сообщил, что эффект от массового внедрения новых технологий будет сопоставим по масштабам с последствиями глобальной промышленной революции и периода расцвета эпохи интернета. Согласно результатам исследования аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, в среднесрочной перспективе технологии ИИ приведут к исчезновению более 300 миллионов рабочих мест по всему миру. При этом положительный эффект от активного внедрения ИИ в глобальную экономику будет заметен лишь через несколько десятилетий.