Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:39, 18 августа 2023Экономика

В России оценили экономический эффект от использования ИИ

Вице-премьер Чернышенко: экономия за счет использования ИИ достигнет 400 млрд

Фото: Maxim Tolchinskiy / Unsplash

Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России достигнет к концу этого года 400 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии конгресса «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта» форума «Армия-2023», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что такая оценка включает в себя эффект только от снижения операционных расходов организаций за счет применения ИИ. «Я думаю, что на самом деле это скромная оценка», — сказал вице-премьер. При этом, по оценкам экспертов, к 2025 году эффект от использования технологии ИИ составит более одного триллиона рублей, отметил Чернышенко.

Материалы по теме:
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда. Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда.Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
10 июля 2023

Он подчеркнул, что российский рынок ИИ демонстрирует стабильный рост. Если в 2021 году его объем составил 550 миллиардов рублей, то в 2022-м этот показатель вырос почти до 650 миллиардов рублей — годовой прирост достиг 18 процентов.

Ранее Business Insider со ссылкой на участников рынка сообщил, что эффект от массового внедрения новых технологий будет сопоставим по масштабам с последствиями глобальной промышленной революции и периода расцвета эпохи интернета. Согласно результатам исследования аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, в среднесрочной перспективе технологии ИИ приведут к исчезновению более 300 миллионов рабочих мест по всему миру. При этом положительный эффект от активного внедрения ИИ в глобальную экономику будет заметен лишь через несколько десятилетий.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Шольц предупредил о возможных неудобных решениях по Украине

    Чиновник украл выделенные на ремонт набережной полмиллиона рублей

    Бывшего депутата Рады обвинили в пропаганде войны

    Концерт Анны Нетребко в Праге отменили по политическим причинам

    Названо главное препятствие для укрепления рубля

    Обстрелявший жилой дом украинский военный пойдет под суд

    Психолог назвала упражнения для обретения спокойствия

    В Запорожской области заявили о «перемалывании» элитных частей ВСУ

    В России оценили экономический эффект от использования ИИ

    Описано впечатление главного тренера «Фиорентины» от формы Кокорина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости