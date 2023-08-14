Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:51, 14 августа 2023Экономика

В искусственном интеллекте увидели угрозу мировой экономике

BI: искусственный интеллект способен «перевернуть» мировую экономику

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

Эффект от массового внедрения новых технологий будет сопоставим по масштабам с последствиями глобальной промышленной революции и периода расцвета эпохи интернета. В обозримом будущем искусственный интеллект (ИИ) способен «перевернуть» мировую экономику, сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на участников рынка.

Согласно результатам исследования аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, в среднесрочной перспективе технологии ИИ приведут к исчезновению более 300 миллионов рабочих мест по всему миру. В одних только США как минимум 12 миллионов американцев будут вынуждены пройти профессиональную переподготовку и перейти в другие сферы деятельности, уточняют эксперты консалтинговой фирмы McKinsey.

Материалы по теме:
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023

Эксперты считают, что в настоящее время мир находится лишь на начальной стадии новой технологической революции. В дальнейшем глобальную экономику будет ждать «потрясение, которое прокатится волной по мировому рынку труда». Если правительства ведущих стран не подготовятся должным образом к массовому внедрению технологий ИИ, глобальная экономика столкнется с новой «болезненной» стадией кризиса.

На замену традиционным рабочим местам уйдет много времени. Положительный эффект от активного внедрения ИИ в глобальную экономику будет заметен лишь через несколько десятилетий. К тому времени при должной подготовке мировой ВВП может прибавить от 17 до 26 триллионов долларов, однако «подобное радужное будущее еще не гарантировано», предупреждают специалисты.

Ранее сотрудники Института политики в области искусственного интеллекта (AIPI) представили результаты опроса, согласно которым большинство американцев опасаются, что развитие ИИ может привести к катастрофе. Так, 82 процента респондентов выразили недоверие компаниям, занимающимся разработкой таких технологий, а 56 процентов призвали контролировать подобные технологии на федеральном уровне. В то же время 76 процентов опрошенных заявили об опасениях по поводу угрозы существованию человечества от машин на базе ИИ.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны сообщили о перехвате самолета ВВС Норвегии возле границы России

    В Британии высказались о силе российских «охотников за танками»

    Перечислены удешевляющие внешний вид привычки

    Бывшая жена известного игрока в покер покусала полицейского в Подмосковье

    Боевик «Азова» получил 25 лет колонии за расстрел военнослужащего ДНР

    Стало известно об участии американских военных в неонацистском движении

    В Белоруссии ликвидировали одну из старейших оппозиционных партий

    Россиянин с эпилепсией пережил приступ в горах во время похода и попал на видео

    Раскрыт правильный способ использования маски для волос

    IIHF дисквалифицировала хоккеиста Федотова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости