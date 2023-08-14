В искусственном интеллекте увидели угрозу мировой экономике

BI: искусственный интеллект способен «перевернуть» мировую экономику

Эффект от массового внедрения новых технологий будет сопоставим по масштабам с последствиями глобальной промышленной революции и периода расцвета эпохи интернета. В обозримом будущем искусственный интеллект (ИИ) способен «перевернуть» мировую экономику, сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на участников рынка.

Согласно результатам исследования аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, в среднесрочной перспективе технологии ИИ приведут к исчезновению более 300 миллионов рабочих мест по всему миру. В одних только США как минимум 12 миллионов американцев будут вынуждены пройти профессиональную переподготовку и перейти в другие сферы деятельности, уточняют эксперты консалтинговой фирмы McKinsey.

Эксперты считают, что в настоящее время мир находится лишь на начальной стадии новой технологической революции. В дальнейшем глобальную экономику будет ждать «потрясение, которое прокатится волной по мировому рынку труда». Если правительства ведущих стран не подготовятся должным образом к массовому внедрению технологий ИИ, глобальная экономика столкнется с новой «болезненной» стадией кризиса.

На замену традиционным рабочим местам уйдет много времени. Положительный эффект от активного внедрения ИИ в глобальную экономику будет заметен лишь через несколько десятилетий. К тому времени при должной подготовке мировой ВВП может прибавить от 17 до 26 триллионов долларов, однако «подобное радужное будущее еще не гарантировано», предупреждают специалисты.

Ранее сотрудники Института политики в области искусственного интеллекта (AIPI) представили результаты опроса, согласно которым большинство американцев опасаются, что развитие ИИ может привести к катастрофе. Так, 82 процента респондентов выразили недоверие компаниям, занимающимся разработкой таких технологий, а 56 процентов призвали контролировать подобные технологии на федеральном уровне. В то же время 76 процентов опрошенных заявили об опасениях по поводу угрозы существованию человечества от машин на базе ИИ.