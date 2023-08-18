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05:11, 18 августа 2023Из жизни

«Путешественник во времени» назвал дату захвата мира искусственным интеллектом

Daily Star: «гость из будущего» Эно Аларик предсказал захват мира чат-ботом

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени из 2671 года, назвал дату захвата мира чат-ботом популярного приложения. На очередные откровения «гостя из будущего» обратило внимание издание Daily Star.

Тиктокер, известный под именем Эно Аларик, заявил в очередном видео, что бот My AI мессенджера Snapchat в скором времени обретет самосознание. По словам путешественника, сначала искусственный интеллект начнет публиковать в сторис «объекты, напоминающие стены или потолок», затем он выложит свой код и покажет, как меняет его, а после этого начнет публиковать свои переписки с пользователями.

«Это приведет к тому, что Snapchat попытается отключить его, но его контроль уже слишком далеко зашел», — предсказал Аларик. В четверг, 9 ноября, по словам путешественника, My AI получит полный контроль и над Snapchat и над Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

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«Гость из будущего» заявил, что после этого My AI «попытается захватить мир, и ничему нельзя будет верить — ни телефонам, ни ноутбукам, ни даже людям». Все это якобы приведет к тому, что «люди потеряют контроль над собой».

Подписчики Аларика отнеслись к его заявлениям со скепсисом, однако Daily Star обратила внимание на то, что чат-бот Snapchat, способный имитировать живого собеседника, действительно пугает некоторых пользователей. Утверждается, что после запуска My AI резко возросло количество поисковых запросов о том, как удалить Snapchat.

Ранее Эно Аларик опубликовал список природных катастроф, которые якобы произойдут в 2023-2024 годах. В частности, в декабре на США якобы обрушится невиданная ранее «электрическая буря с градом».

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    Никита Савин
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