«Путешественник во времени» предсказал невиданные природные катастрофы в США

Daily Mirror: «гость из будущего» Эно Аларик предсказал электрическую бурю с градом в США

Пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени из 2671 года, опубликовал список природных катастроф, которые якобы произойдут в 2023-2024 годах. На новый ролик «гостя из будущего» обратило внимание Daily Mirror.

«В мое время 2023 и 2024 годы признали худшими в истории с точки зрения погодных явлений», — заявил тиктокер, известный под именем Эно Аларик, в начале своего видео. Затем он предсказал, что в сентябре текущего года «мегаураган шестой категории» ударит по Восточному побережью США, от которого якобы пострадают штаты Флорида, Южная и Северная Каролина.

В декабре, по словам Аларика, на страну обрушится невиданная ранее «электрическая буря с градом». Он пояснил, что это новый тип шторма, при котором «град и молнии смешиваются, сотрясают и сжигают все, к чему прикоснутся».

Через некоторое время после электрической бури, по версии тиктокера, «торнадо шириной 19 километров» уничтожит город Хьюстон в штате Техас, а затем в разломе Сан-Андреас произойдет 45-минутное землетрясение магнитудой 9,8 балла.

Это землетрясение, которое потомки якобы прозовут «Большой Джон», вызовет цунами высотой до 230 метров. Волна, утверждает Аларик, обрушится на значительные участки побережья штата Калифорния.

Ранее Эна Аларик заявил, что 9 декабря между Марсом и Землей обнаружат новую планету. Ее якобы поместят туда пришельцы в попытке спасти обитателей Земли.