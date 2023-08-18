Украденные расхитителями гробниц древние сокровища вернули из США в Италию

Нелегально вывезенные расхитителями гробниц сокровища вернули в Италию из США

Из США в Италию вернули нелегально вывезенные древности и предметы искусства. Об этом сообщает New York Post.

В страну прибыли 266 сокровищ, украденных расхитителями гробниц и проданных через подпольные аукционы или в результате незаконных сделок. Часть предметов была изъята из хранилища британского антиквара Робина Саймса в Нью-Йорке. Как заключило следствие еще в 2006 году, респектабельный Саймс играл ключевую роль в международной преступной сети, которая торговала археологическими сокровищами, найденными в ходе незаконных раскопок.

Среди возвращенных сокровищ есть так называемый Апулийский кратер — древний сосуд в виде вазы, который ученые датируют 335 годом до нашей эры. Заполучивший ее Саймс сумел «отмыть» артефакт, перепродав его через лондонский аукцион Sotheby’s.

Также в Италию вернулись два ценных этрусских изразца, созданных приблизительно в 440 году до нашей эры. Они были украдены в 1980-х из района раскопок Черветери на северо-западе Рима, где часто орудуют «черные» археологи. Саймс перепродал их в 1992 году коллекционерам Шелби Уайту и Леону Леви, заработав на сделке 1,6 миллиона долларов (примерно 149 миллионов рублей). Однако и Леви и Уайт, узнав об их происхождении, позднее вернули изразцы Саймсу.

Еще несколько разыскиваемых предметов обнаружились, когда один из коллекционеров попытался подарить купленные у Саймса артефакты музею the Menil Collection в Хьюстоне, США.

Итальянские власти потратили на поиск возвращенных сокровищ несколько десятилетий.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании нашел 570 древних пенни стоимостью 200 тысяч фунтов стерлингов (20,3 миллиона рублей). Кладоискатель-любитель обнаружил клад недалеко от города Чиппенхем, графство Уилтшир, однако отказался называть точное место.