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15:05, 18 августа 2023Интернет и СМИ

Врач развеяла популярный миф о яблоках

Врач Елена Малышева заявила, что яблоки не содержат железа и витамина С

Фото: Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что яблоки не содержат витаминов. Популярный миф об этих фруктах она развеяла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Скажем честно: в яблоке нет никаких витаминов. В яблоке нет железа, это все иллюзия, это все обман. В яблоке нет практически витамина С», — высказалась Малышева о пользе фрукта.

При этом она добавила, что в сердцевине яблок содержатся пробиотики. Эти микроорганизмы, по словам доктора, благотворно влияют на пищеварение, и их употребление может стать профилактикой запоров. «Все полезные микробы живут в серединке [яблока]», — заключила врач и рекомендовала есть фрукт целиком.

Ранее Малышева и ее коллега, врач и телеведущий Герман Гандельман, развеяли распространенный стереотип о кофе. Они заявили, что этот напиток не повышает давление. Специалисты также отметили, что при длительном употреблении эффект может быть обратным из-за мочегонных свойств продукта.

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    Мария Большакова
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