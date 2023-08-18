Врач развеяла популярный миф о яблоках

Врач Елена Малышева заявила, что яблоки не содержат железа и витамина С

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что яблоки не содержат витаминов. Популярный миф об этих фруктах она развеяла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Скажем честно: в яблоке нет никаких витаминов. В яблоке нет железа, это все иллюзия, это все обман. В яблоке нет практически витамина С», — высказалась Малышева о пользе фрукта.

При этом она добавила, что в сердцевине яблок содержатся пробиотики. Эти микроорганизмы, по словам доктора, благотворно влияют на пищеварение, и их употребление может стать профилактикой запоров. «Все полезные микробы живут в серединке [яблока]», — заключила врач и рекомендовала есть фрукт целиком.

Ранее Малышева и ее коллега, врач и телеведущий Герман Гандельман, развеяли распространенный стереотип о кофе. Они заявили, что этот напиток не повышает давление. Специалисты также отметили, что при длительном употреблении эффект может быть обратным из-за мочегонных свойств продукта.