Австралия пообещала не размещать на своей территории ядерное оружие

Глава Минобороны Марлз: Австралия никогда не разместит у себя ядерное оружие

Австралия не станет размещать на своей территории ядерное оружие, заявил министр обороны Ричард Марлз. Его слова передает ТАСС.

По его словам, планы австралийских властей построить атомный подводный флот «вызывают острую реакцию» у мирового сообщества. Однако, как подчеркнул Марлз, государство намерено сохранить приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Мы никогда не будем размещать ядерное оружие на наших берегах», — пообещал он.

Ранее президент США Джо Байден заверил в отсутствии ядерного оружия на подводных лодках, переданных Австралии по договоренностям в рамках AUKUS (Альянса Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов в сфере безопасности). «Австралия — это гордое безъядерное государство и намерено таковым оставаться», — заявил он.