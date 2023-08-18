Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:41, 18 августа 2023Россия

Трое детей и один взрослый погибли при лобовом ДТП на российской трассе

Под Волгоградом трое детей и один взрослый погибли в ДТП на трассе «Каспий»

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Волгоградской области трое детей и один взрослый погибли в ДТП на 809-м километре трассы «Каспий». Об этом сообщил региональный главк МВД России на сайте.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, в салоне которого находились трое несовершеннолетних пассажиров, выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения с грузовиком и еще одним легковым автомобилем водитель и пассажиры скончались на месте.

Еще одну пострадавшую госпитализировали. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярском крае автобус с людьми съехал с кювет и врезался в дерево. Пострадали семь женщин, их доставили в больницу. По словам свидетелей аварии, водитель автобуса мог быть пьян.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Первое судно с Украины вошло в Стамбул после прекращения зерновой сделки

    Спасатели достали москвича из раскореженного авто после массового ДТП на МКАД

    Семью россиян лишили шенгенских виз и выдворили из Норвегии

    Microsoft разрешила удалить встроенные в Windows приложения

    Одному типу жилья в России предрекли резкое подорожание

    Великобритания начала поставку новой партии разведывательных дронов на Украину

    Украина решила усилить оборону на границе с Белоруссией

    Похудевшая на 142 килограмма блогер вновь набрала вес из-за болезни

    57-летняя Штурм на видео показала ягодицы после пластической операции

    ЦБ опроверг предложение повысить импортные пошлины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости