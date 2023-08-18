Трое детей и один взрослый погибли при лобовом ДТП на российской трассе

Под Волгоградом трое детей и один взрослый погибли в ДТП на трассе «Каспий»

В Волгоградской области трое детей и один взрослый погибли в ДТП на 809-м километре трассы «Каспий». Об этом сообщил региональный главк МВД России на сайте.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, в салоне которого находились трое несовершеннолетних пассажиров, выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения с грузовиком и еще одним легковым автомобилем водитель и пассажиры скончались на месте.

Еще одну пострадавшую госпитализировали. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярском крае автобус с людьми съехал с кювет и врезался в дерево. Пострадали семь женщин, их доставили в больницу. По словам свидетелей аварии, водитель автобуса мог быть пьян.