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07:41, 18 августа 2023Путешествия

Россиянка описала отдых в Анапе словами «не думала, что все будет так плохо»

«Сочи24»: туристка из Москвы пожаловалась на плохой сервис в Анапе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Туристка из Москвы побывала в Анапе и рассказала, что ее разочаровал сервис в отеле и ресторанах. Мнение россиянки привел телеканал «Сочи24».

По словам туристки, она не ожидала многого от отдыха на юге России. Ей нужны были только море, вкусная еда и чистый номер. «Я не думала, что все будет так плохо», — описала свои впечатления женщина.

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Москвичка пожаловалась, что номер в отеле выглядел убого и не соответствовал фото в интернете. «Ну вы же такие деньги с людей дерете — что, жалко покрывала заменить? Администрации плевать на все», — возмутилась туристка. Она добавила, что сотрудники отеля даже не сделали замечание компании отдыхающих, которая шумела и распивала алкоголь ночью.

Хотя, по мнению путешественницы, еда в кафе Анапы была вкусная, качество обслуживания сильно уступало московскому. Сам город напомнил туристке 1990-е или 2000-е годы. При этом она отметила, что фотографы «с чахлыми обезьянками» на курорте туристов больше не беспокоят.

Ранее россиянка отдохнула в Новороссийске и пожаловалась на некультурных отдыхающих. Она рассказала, что туристы ходят по курорту в одних купальниках и нарушают нормы приличия. Женщина описала их поведение словами «стыд и позор».

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    Мария Борисова
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