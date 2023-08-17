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05:31, 17 августа 2023Путешествия

Туристка посетила Новороссийск и описала курорт словами «стыд и позор»

«Блокнот»: россиянка назвала некультурных туристов главным минусом Новороссийска

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская туристка посетила Новороссийск и пожаловалась на некультурных туристов. В разговоре с местным изданием «Блокнот» она описала их поведение словами «стыд и позор».

Ирина М. из Красноярска рассказала журналистам, что российский курорт произвел на нее неоднозначное впечатление. Хотя в городе красивый центр и набережная, там бывают перебои с подачей воды и света, отметила туристка.

Главным минусом Новороссийска она назвала «голопопых отдыхающих». По ее словам, туристы, которых местные жители называют бздыхами, ходят по улицам топлес «красные, как раки», посещают в таком виде рестораны и распивают спиртное.

«Вы что, первый раз в социум попали? <…> Это просто стыд и позор какой-то!» — возмутилась россиянка. Она добавила, что один раз сделала замечание компании туристов, которые зашли в кафе в мокрых купальниках. В ответ женщина нахамила ей, хотя рядом были дети.

Ранее другая россиянка описала Новороссийск фразой «неожиданно достойно». Она отметила уют и тишину в городе, а также отсутствие толп туристов.

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    Мария Борисова
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