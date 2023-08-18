Американка прекратила бриться и побила рекорд по длине бороды среди женщин

Эрин Ханикатт из США отрастила 30-сантиметровую бороду и побила мировой рекорд

Американка побила мировой рекорд по длине бороды у женщин. Об этом на своем сайте сообщает Книга рекордов Гиннесса.

38-летняя Эрин Ханикатт из Мичигана стала рекордсменом после того, как прекратила бриться трижды в день. Она сумела отрастить бороду длиной в 30 сантиметров. Рекорд был зафиксирован представителями Книга рекордов Гиннесса 8 февраля 2023 года. Ханикатт обошла результат 75-летней Вивиан Уиллер, которая смогла отрастить бороду длиной 25,5 сантиметра.

Причина, по которой у Ханикатт так активно растут волосы на лице, заключается в гормональном дисбалансе, вызванном синдромом поликистозных яичников. Это эндокринное заболевание является преимущественно наследственным, а избыточный рост волос считается одним из его основных симптомов.

Эрин пыталась избавиться от волос с 13 лет: она брилась, делала эпиляцию и удаляла их воском. Однако окончательно решить проблему не удавалось. Не так давно у Ханикатт из-за слишком высокого давления случился инсульт глаза, в связи с чем качество ее зрения серьезно упало и бриться стало труднее. Посоветовавшись с партнером, она решила позволить бороде расти. К тому же Эрин было интересно, насколько получится ее отрастить.

Я никогда не думала, что смогу достичь чего-то, достойного Книги рекордов Гиннесса. Приятно, когда получаешь за что-то признание Эрин Ханикатт

Справиться с необычным изменением во внешности Ханикатт помогла пандемия. Из-за ограничений почти везде нужно было носить маски, и в первые месяцы после прекращения бритья это оказалось кстати. За этот период женщина смогла обрести уверенность в себе и принять свой новый образ. По ее словам, жизнь с бородой стала одновременно благословением и проклятием: с одной стороны, она удачно скрывает второй подбородок, а с другой, «за все цепляется и везде застревает». Однако Ханикатт счастлива, что поставила мировой рекорд при помощи той черты своей внешности, которой раньше стыдилась.

Кроме уже упомянутых проблем со здоровьем, Ханикатт потеряла часть ноги после перенесенной бактериальной инфекции, но сохраняет позитивный взгляд на мир, несмотря ни на что. «Я пережила потерю ноги, зрения и все прочее только потому, что у меня был запланирован морской круиз, клянусь вам», — пошутила она в беседе с журналистами.

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