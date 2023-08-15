Мужчина расколол головой 273 грецких ореха ради рекорда и разбил лоб

Навин Кумар разбил лбом 273 грецких ореха и стал рекордсменом Гиннесса

Мужчина из Индии побил рекорд по количеству расколотых головой грецких орехов за одну минуту. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

27-летний Навин Кумар сумел расколоть лбом 273 ореха и установил новый мировой рекорд. Мужчина тратил на один орех примерно 4,5 секунды. Кумар побил предыдущий рекорд Мухаммада Рашида, который разбил 254 ореха.

Пара спортсменов соревнуется в раскалывании максимального числа орехов уже много лет. В 2014 году Рашид установил первый мировой рекорд, расколов 150 орехов. А затем сам побил его ровно через два года, увеличив цифру до 181. Но в 2017 году в схватку вступил Кумар, он сумел расколоть 217 орехов. После Кумар и Рашид встретились в эфире итальянской передачи La Notte dei Recordi, в ходе которой Рашид снова стал рекордсменом, обновив количество разбитых лбом за одну минуту орехов до 254.

Через пять лет тренировок Кумар все же сумел отобрать у соперника титул лучшего «щелкунчика». «Чтобы доказать мой талант, я снова побил рекорд», -- сообщил Кумар представителям Книги рекордов Гиннесса. В процессе достижения рекорда мужчина до крови разбил себе лоб.

По условиям состязания, потенциальные рекордсмены должны использовать только сырые грецкие орехи (Juglans regia). Они могут быть разложены в любом порядке, но претендент на рекорд может разбивать только один орех за раз. Скорлупа ореха должна быть целиком расколота по крайней мере на две части.

Ранее сообщалось о проведении ежегодного Чемпионата по заклинанию червей в Корнуолле. В этом году участники выманили 260 беспозвоночных на поверхность земли с помощью музыки и плясок и побили рекорд.