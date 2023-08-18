Вучич назвал Запад беспомощным перед Россией на Украине

Президент Сербии Александр Вучич: Запад не может победить Россию на Украине

Запад не в состоянии победить Россию на поле боя в конфликте на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Ситуация на Украине такова, что сейчас ясно — на поле боя не можете легко победить Россию, и не хочу сказать, что Россия может победить, потому что не думаю, что может», — признался сербский лидер.

По мнению Вучича, международное сообщество изначально ожидало победы Киева, и что Россия окажется беспомощна «перед современным западным оружием», но события доказали обратное.

Ранее Вучич заявил, что российская экономика демонстрирует такой уровень силы, которого никто не ожидал. Он добавил, что многие говорят об ослабшем рубле — тем не менее российская экономика держится на удивление хорошо.