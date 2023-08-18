Пентагон заподозрил Россию в разработке биооружия

Пентагон заявил, что Россия продолжает программы по разработке биооружия

Пентагон заподозрил Россию в разработке биологического оружия. Об этом говорится в докладе ведомства о состоянии защиты от биологических угроз, передает РИА Новости.

«США оценивают, что Северная Корея и Россия продолжают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств в рамках конвенции о биооружии и токсинах», — говорится в докладе. Также утверждается, что такие страны, как Китай, Россия, КНДР и Иран, «вероятно, поддерживают знания и возможности для производства и использования традиционных патогенов и токсинов».

Помимо этого, в Пентагоне заявили, что Россия не полностью признала существование бывших советских программ, а также не предоставила доказательств их демонтажа. По их мнению, Москва якобы продолжает «секретные усилия» по защите биологических исследований потенциального двойного назначения.

Ранее стало известно, что Пентагон сформирует группу для оценки опасности российского биооружия и реагирования на биологические угрозы.