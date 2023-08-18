Популярная в России блогерша раскрыла сложность переезда в США

Блогерша Ира Блан рассказала, что в США сложно снять жилье

Популярная в России блогерша Ира Блан раскрыла подробности переезда в США. В ролике, опубликованном на ее YouTube-канале, она рассказала, что в США сложно снять жилье.

«Для того чтобы снять квартиру в Америке, тебе нужно подать форму, где ты заполняешь данные про себя, предоставляешь кучу документов, банковские счета, половину из того, чего у меня нет», — сказала Блан. По этой причине, как отметила блогерша, она решила приезжать на встречу с арендодателями и говорить на месте, что не может предоставить всю требуемую информацию.

По словам тиктокерши, жилье она искала на сайтах для местных, так как это в три раза дешевле, чем на сайтах для туристов. «Здесь снять квартиру — как поступить в университет: ты сдаешь кучу документов, кучу тестов, и тебя либо выбирают, либо не выбирают», — подчеркнула она. Блан добавила, что иногда желающим снять квартиру отказывает ее владелец только по причине того, что они им не понравились. «И так пока не найдется жилец, который устроит арендодателя», — заключила блогерша.

Ранее Блан высказалась о переезде в США вместе с коллективом Dream Team, с которым она сотрудничала. Тиктокерша рассказала, что после переезда в Америку некоторые участники проекта начали покидать его.