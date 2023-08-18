Канада ввела санкции против Басманного, Хамовнического судов и Мосгорсуда

Канада ввела санкции против трех судов в Москве, а также против 15 физических лиц. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В частности, под канадские санкции попали Басманный и Хамовнический суды и Московский городской суд.

«[В Канаде] считают, что в Российской Федерации были совершены грубые и систематические нарушения прав человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девять мужчин и шесть женщин, попавших под санкционные ограничения, являются представителями областей юстиции и безопасности в России. Причиной внесения московских судов в санкционный список стало вынесение приговоров российским политическим деятелям.

Ранее Канада ввела санкции в отношении сразу нескольких российских деятелей культуры. В список, в частности вошли такие звезды шоу-бизнеса, как актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, режиссер Никита Михалков, музыканты Юлия Чичерина и Филипп Киркоров, певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и другие. Кроме них под санкции попали музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, рэпер Тимати и ряд других артистов.