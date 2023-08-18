Назван вернувшийся в моду тренд из 2000-х годов

ET: популярные в 2000-х годах брюки-карго вновь вернулись в моду

Брюки-карго, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду. Соответствующую информацию назвали журналисты ET.

Согласно материалу, знаменитости принялись массово появляться на публике в упомянутых штанах. Среди инфлюэнсеров, последовавших тренду, оказались супермодели Эмили Ратаковски и Хейли Бибер, а также сестры-манекенщицы Белла и Джиджи Хадид.

Чаще всего звезды сочетают брюки-карго с оверсайз-бомберами, прямыми пальто и кроп-топами. Отмечается, что данная вещь представлена в ассортименте таких марок, как Urban Outfitters, Abercrombie, Madewell, Good American и других.

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