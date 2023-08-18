Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:44, 18 августа 2023Ценности

Назван вернувшийся в моду тренд из 2000-х годов

ET: популярные в 2000-х годах брюки-карго вновь вернулись в моду

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Брюки-карго, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду. Соответствующую информацию назвали журналисты ET.

Согласно материалу, знаменитости принялись массово появляться на публике в упомянутых штанах. Среди инфлюэнсеров, последовавших тренду, оказались супермодели Эмили Ратаковски и Хейли Бибер, а также сестры-манекенщицы Белла и Джиджи Хадид.

Материалы по теме:
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022
Культ наготы. Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
Культ наготы.Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
14 сентября 2022

Чаще всего звезды сочетают брюки-карго с оверсайз-бомберами, прямыми пальто и кроп-топами. Отмечается, что данная вещь представлена в ассортименте таких марок, как Urban Outfitters, Abercrombie, Madewell, Good American и других.

В марте креативная команда марки Gloria Jeans назвала самые актуальные модели джинсов на весну 2023 года. Рейтинг главных трендов сезона возглавили джинсы-парашюты.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ начали проверку из-за освящения памятника Сталину

    Звезда «Очень странных дел» отказалась от соцсетей ради психического здоровья

    Назван вернувшийся в моду тренд из 2000-х годов

    Правительство Канады разыграет сценарии возвращения Трампа

    Стало известно о многомиллионном наследстве Ирины Мирошниченко

    В Белоруссии обвинили Украину в провоцировании глобальной катастрофы в Европе

    Американские наемники рассказали об ужасных боях с Российской армией

    Ценам на Jameson предрекли снижение после закрытия представительства в России

    Глыба льда упала с неба на газон и оставила вмятину

    МВД России объявило в розыск журналиста Шаиняна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости