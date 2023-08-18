В США усомнились в выходе украинской армии к Азовскому морю зимой

CNN: американские военные не верят, что ВСУ достигнут Азовского моря зимой

В США сомневаются, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) достигнут Азовского моря к зиме 2024 года. Об этом пишет CNN.

«Я не слишком оптимистичен в том, что мы будем у Азовского моря к Рождеству», — заявил один из военных чиновников. Другой признал, что Российская армия оказалась не так уязвима, как казалось.

Из-за этого, как пишет телеканал, в вооруженных силах США меркнет оптимизм по поводу того, что ВСУ в ближайшее время совершат крупный прорыв.

Ранее выяснилось, что в администрации президента США Джо Байдена считают украинские атаки по Крыму бесполезными. Там полагают, что атаки лишь отвлекают внимание.