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18:13, 18 августа 2023Мир

В США усомнились в выходе украинской армии к Азовскому морю зимой

CNN: американские военные не верят, что ВСУ достигнут Азовского моря зимой

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В США сомневаются, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) достигнут Азовского моря к зиме 2024 года. Об этом пишет CNN.

«Я не слишком оптимистичен в том, что мы будем у Азовского моря к Рождеству», — заявил один из военных чиновников. Другой признал, что Российская армия оказалась не так уязвима, как казалось.

Из-за этого, как пишет телеканал, в вооруженных силах США меркнет оптимизм по поводу того, что ВСУ в ближайшее время совершат крупный прорыв.

Ранее выяснилось, что в администрации президента США Джо Байдена считают украинские атаки по Крыму бесполезными. Там полагают, что атаки лишь отвлекают внимание.

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    Александр Слабиев
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