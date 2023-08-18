Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:32, 18 августа 2023Мир

В администрации Байдена признали атаки по Крыму бесполезными

СNN: в администрации Байдена считают украинские атаки по Крыму бесполезными

Фото: Ектерина Якель / «Лента.ру»

В администрации президента США Джо Байдена считают украинские атаки по Крыму бесполезными. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Телеканал привел мнения чиновников и военных об украинских ударах по территории Крыма. Они считают их весьма бесполезными и отвлекающими внимание. На сайте телеканала указано, что удары представляют собой в лучшем случае пустую трату большого количества ресурсов в рамках стратегии, которая, как теперь считают аналитики, чересчур рассеяла украинские силы по множеству направлений.

«Это немного выбило русских из равновесия, но не сделало ничего решающего», — приводит телеканал слова одного из высокопоставленных собеседников.

Ранее бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер предупредил президента Украины Владимира Зеленского о возможной потере Одессы. Он заявил, что сейчас командование украинской армии кидает в бой последних людей.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В России утвердили график праздничных и выходных дней в 2024 году. Когда и сколько будут отдыхать россияне?

    Украинский пленный рассказал о попытках сослуживцев добить его из миномета

    Украинский БПЛА атаковал комбинат по переработке зерна в российском регионе

    Раскрыты подробности об угрозах Ладе Дэнс

    Месси объяснил решение перейти из ПСЖ в «Интер Майами»

    Cопредседателя движения «Голос» Мельконьянца заключили под стражу

    В Москве поймали изнасиловавшего маленькую россиянку в 2001 году педофила

    В России исчезнет из продажи швейцарское лекарство от рака

    Окружающие приняли женщину с огромной кистой за беременную

    В Грузии и Армении рассказали о запрете реэкспорта европейских авто в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости