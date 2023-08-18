В администрации Байдена признали атаки по Крыму бесполезными

СNN: в администрации Байдена считают украинские атаки по Крыму бесполезными

В администрации президента США Джо Байдена считают украинские атаки по Крыму бесполезными. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Телеканал привел мнения чиновников и военных об украинских ударах по территории Крыма. Они считают их весьма бесполезными и отвлекающими внимание. На сайте телеканала указано, что удары представляют собой в лучшем случае пустую трату большого количества ресурсов в рамках стратегии, которая, как теперь считают аналитики, чересчур рассеяла украинские силы по множеству направлений.

«Это немного выбило русских из равновесия, но не сделало ничего решающего», — приводит телеканал слова одного из высокопоставленных собеседников.

Ранее бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер предупредил президента Украины Владимира Зеленского о возможной потере Одессы. Он заявил, что сейчас командование украинской армии кидает в бой последних людей.