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00:35, 18 августа 2023Бывший СССР

Российский военный сообщил о брошенных и заминированных телах бойцов ВСУ

Российский военный: ВСУ заминировали тела сослуживцев в Новоселовском

Фото: РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали тела сослуживцев перед отступлением из Новоселовского в Луганской Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка.

По его словам, украинские бойцы минируют во время отхода минируют свои укрытия, а также устанавливают ловушки. «Сдергиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наемниками или самими же военнослужащими», — рассказал Птичка.

Ранее боец одного из инженерно-саперных подразделений Центрального военного округа с позывным Разум рассказал, что саперы российских войск иногда обнаруживают иностранные самозакапывающиеся мины на краснолиманском направлении в ЛНР, ими ВСУ дистанционно минируют территории. Он сообщил, что такие мины срабатывают на радиоволны. «Допустим, вы идете с рацией, автоматически закапывается сама по себе. Она упала, закопалась, буквально сантиметров на 10-15, и вы ее не видите», — сказал Разум.

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    Марина Совина
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