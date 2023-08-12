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11:39, 12 августа 2023Бывший СССР

Военный заявил о применении ВСУ самозакапывающихся мин в ЛНР

Российский военный: ВСУ применяют иностранные самозакапывающиеся мины в ЛНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Саперы российских войск иногда обнаруживают иностранные самозакапывающиеся мины на краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР), ими Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно минируют территории. Об этом заявил боец одного из инженерно-саперных подразделений Центрального военного округа с позывным Разум, пишет ТАСС.

Он сообщил, что такие мины срабатывают на радиоволны. «Допустим, вы идете с рацией, автоматически закапывается сама по себе. Она упала, закопалась, буквально сантиметров на 10-15, и вы ее не видите», — сказал Разум.

Военный уточнил, что подобную мину сложно обнаружить щупом, тем более это очень опасно, так как она может среагировать на металл. По его словам, при обнаружении стоит отойти и выстрелить по снаряду. Отмечается, что этот вид мин забрасывается на позиции дистанционным способом, в том числе это можно сделать с помощью кассетных боеприпасов реактивной артиллерии.

Ранее в Пентагоне рассказали об отношении США к использованию кассетных боеприпасов Украиной. Как сообщалось, в Вашингтоне принято считать, что Киев применяет эти снаряды «надлежащим образом» и в соответствии с договоренностями.

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    Кристина Есикова
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