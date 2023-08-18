Окружающие приняли женщину с огромной кистой за беременную

Yahoo Life: врачи удалили у британки кисту весом более 15 килограммов

Врачи в британском городе Ноттингем удалили у женщины огромную опухоль, из-за которой окружающие принимали ее за беременную. Об этом сообщает Yahoo Life.

Сиобан Фостер, которой сейчас 26 лет, начала испытывать сильные боли в животе в марте 2022 года. После обследования врачи обнаружили у нее кисту размером 40 сантиметров. Эта опухоль находилась на широкой связке, где расположены кровеносные сосуды, ведущие к яичникам, матке и фаллопиевым трубам.

Фостер внесли в список ожидания на операцию, но хирургическое вмешательство было проведено только спустя 11 месяцев. За это время опухоль увеличилась в весе до 15,8 килограмма.Киста мешала женщине ходить и работать.

В июне Фостер прошла лапароскопическую операцию, в ходе которой из кисты было удалено 16 литров жидкости. Киста находилась в опасной близости к почке.

После операции женщина провела в больнице всего одну ночь, и через три недели смогла снова ходить. Теперь она чувствует себя гораздо увереннее.

Ранее сообщалось, что в Италии врачи удалили пятикилограммовую кисту яичника, которую пациентка долгое время принимала за ожирение. Она также жаловалась на запоры, трудности при ходьбе и затрудненное дыхание.

