Мужчина решил потанцевать и прострелил себе ногу

Bangkok Post: мужчина прострелил себе ногу во время танцев в пабе Таиланда

Посетитель паба в районе Хатъяй, Таиланд, решил потанцевать и случайно прострелил себе ногу. Об этом сообщает Bangkok Post.

31-летний Ниран Суван-ин пришел в паб в компании семи человек и сразу отправился на танцпол. Во время танца пистолет, который мужчина носил в кармане брюк, случайно выстрелил и ранил его в левую ногу.

Внезапный выстрел вызвал панику среди посетителей. Они быстро покинули заведение. В целях безопасности паб был немедленно закрыт.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что пистолет был должным образом зарегистрирован. Полиция проводит расследование, чтобы установить, как мужчине удалось войти в паб с оружием.

Ранее сообщалось, что пожилой житель американского штата Коннектикут случайно выстрелил себе в ногу, когда чихнул, будучи вооруженным винтовкой. Его травма оказалась не слишком серьезной, и сейчас его здоровью ничто не угрожает.

