МИД Дании прокомментировал передачу F-16 Украине

Глава МИД Дании: США одобрили передачу F-16 Украине после подготовки ВСУ

Глава МИД Дании Ларс Лекке прокомментировал одобрение США на передачу Киеву истребителей F-16 после подготовки Вооруженных сил Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Могу подтвердить, что мы с министром обороны написали нашим коллегам в США о наших вариантах. И вот мы получили дружеское письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое дает нам определенные варианты действий», — сказал глава ведомства.

По его словам, это означает, что барьера для возможности поставить истребители F-16 Украине больше нет.