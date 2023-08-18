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09:34, 18 августа 2023Мир

МИД Дании прокомментировал передачу F-16 Украине

Глава МИД Дании: США одобрили передачу F-16 Украине после подготовки ВСУ

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Глава МИД Дании Ларс Лекке прокомментировал одобрение США на передачу Киеву истребителей F-16 после подготовки Вооруженных сил Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Могу подтвердить, что мы с министром обороны написали нашим коллегам в США о наших вариантах. И вот мы получили дружеское письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое дает нам определенные варианты действий», — сказал глава ведомства.

По его словам, это означает, что барьера для возможности поставить истребители F-16 Украине больше нет.

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    Анастасия Заикина
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