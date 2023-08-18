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09:19, 18 августа 2023Бывший СССР

Дезертировавший из ВСУ солдат сдался при попытке повредить российский ЗРК «Бук»

РИА Новости: дезертир из ВСУ сдался при попытке повредить ЗРК «Бук» ВС РФ

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дезертировавший из Вооруженных сил Украины (ВСУ) солдат Игорь Устименко сдался российским военным при попытке повредить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук». Об этом рассказал сам украинский боец РИА Новости.

Устименко дезертировал из украинской армии, поскольку, по его собственному признанию, не хотел воевать. Он ушел в село Новокаменка Херсонской области, где жил у своей матери.

Затем на него вышел сотрудник украинской контрразведки и под угрозами расправы заставил согласиться на выполнение задания для спецслужб Киева. Ему нужно было уничтожить ЗРК «Бук».

«Под этими угрозами я пошел туда, но увидел там оцепление и решил рассказать все, как есть», — рассказал Устименко, указав, что затем его задержали российские военные.

Ранее военнослужащая ВСУ Юлия Ганыч рассказала, что покинула службу в украинских войсках для переезда в Донецкую народную республику к семье. Ганыч подписала трехлетний контракт с украинской армией в 2019 году, служила поваром военного госпиталя в Мариуполе.

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    Алевтина Запольская
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