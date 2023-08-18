Ночную дискотеку на площадке Московского урбанфорума отменили из-за непогоды

Ночную дискотеку в «Лужниках» отменили из-за возможного ухудшения погоды

Ночную дискотеку на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» отменили из-за возможного ухудшения погодных условий 18 августа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По данным синоптиков, ливни и грозы сохранятся в Москве до конца дня. Также в столице прогнозируют град и шквалистый ветер до 15 метров в секунду, в городе объявлено штормовое предупреждение.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия проходит Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами. В городе работают четыре крупные площадки. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.