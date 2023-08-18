В США продадут дом за один доллар

В США выставили на продажу дом за один доллар

Дом за один доллар (около 95 рублей) выставили на продажу в США. О необычном предложении, появившемся на рынке недвижимости города Понтиак в штате Мичиган, сообщает New York Post.

В объявлении о продаже объект называют самым дешевым домом в мире. Особняк находится в непригодном для жилья состоянии. Облицовка и крыша сильно потрепаны, в некоторых комнатах нет обоев или штукатурки. На фото санузла видны открытые трубы и дыра в полу. По словам риелтора Криса Хьюбела, сад находится в похожем состоянии.

При этом Хьюбер считает, что объект удастся продать дороже заявленной цены. По его прогнозам, владелец получит с продажи жилья 45-50 тысяч долларов (4,2-4,7 миллиона рублей). Он добавил, что новые собственники потратят на реновацию своими силами около 20 тысячи долларов (1,9 миллиона рублей), а при найме ремонтной бригады — 45 тысяч долларов.

Дом был построен в 1956 году, его площадь составляет примерно 67 квадратных метров. Внутри две спальни и одна ванная комната. В последний раз объект сменил владельца в 2022 году, тогда его продали за четыре тысячи долларов.

Ранее актриса Сара Джессика Паркер сдала своей гостевой дом практически за бесценок — 19,98 доллара за один уик-энд. Вместе с временным жильем арендаторы получили доступ к бару с коктейлями и заполненному едой, а также зарезервированный столик в популярном ресторане Nick & Toni's.